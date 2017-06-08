В Госдуму внесены законопроекты, которые введут штрафы за предоставление доступа к поиску и VPN

/В России/

В Госдуму внесены законопроекты, ограничивающие возможности использования в России технологий анонимизации и проксирования интернет-трафика, а также поисковых систем с введением штрафов для них.

Первый законопроект предлагает установить запрет на использование на территории РФ «информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам сайтов в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен», сообщает "Роскомсвобода" .

Второй законопроект вносит поправки в КоАП и устанавливает, во-первых, штрафы для операторов поисковых систем в случае неисполнения им обязанностей по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора и прекращению выдачи ссылок, которые в ней содержатся. В обоих случаях штрафы аналогичны по размерам:

«Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей; на должностных лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей».

А во-вторых, дополняет существующую статью КоАП и вводит новый вид штрафов и для владельца VPN и подобных средств туннелирования/проксирования.

И он будет вот таким:

«Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей».

Повторное в течение года совершение административного правонарушения:

«Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток».

Показательный комментарий интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева по ситуации:

«Законопроект сам по себе абсолютно вредоносный, и для граждан РФ, и тем более для экономики, технологического развития и перехода в информационное общество. Кроме вредительства ничем другим назвать этот законопроект невозможно. Я надеюсь, что его просто выгонят поганой метлой из Госдумы, а депутатам, его внесшим, поставят на вид, потому что разумного объяснения найти крайне сложно.

Не стоит забывать, что VPN работает в благих целях очень много лет, уже двадцать скоро будет. Почему они не озаботились этим давным-давно, чем это поможет сейчас, и каким образом это вообще поможет нам — вопрос крайне спорный. Кроме деградации, отставания и дебилизации страны, это ничего больше не сулит».

Грустная ирония ситуации с запретом в России анонимайзеров и VPN в том, что буквально меньше месяца назад российские политики и чиновники истово рекомендовали украинцам использовать средства обхода блокировок после того, как Президент Порошенко наложил запрет на деятельность некоторых российских интернет-сервисов на территории Украины, а телеканалы взахлёб рассказывали о том, как работает VPN, Tor и как их можно установить на свой гаджет.

И что делать? Блокировки теперь нельзя будет обойти?

Так или иначе блокировки можно будет обойти, просто это, возможно, станет сложнее. Сейчас трудно ответить на этот вопрос четко, потому что мы не знаем, в каком именно виде примут законопроект (при этом мы не сомневаемся, что его примут) и как его будут исполнять. Но способы обхода найдутся. Например, у Tor кроме публичного списка ключей есть постоянно обновляемый список серверов, через которые можно получать доступ к нужным сайтам, пишет "Медуза" .

Есть и другие способы обхода блокировок — например, можно использовать не просто VPN, а двойной. Допустим, вы подключаетесь к серверу, скажем, в Голландии, а потом — тоже через VPN — к серверу в Дании. И датский сервер будет считать вас пользователем из Голландии, хотя на самом деле вы смотрите ресурс из России. Такая схема будет работать даже в том случае, если оба VPN-сервиса будут исполнять российский закон и ограничивать доступ для российских клиентов. Ведь датский сервис будет считать пользователя голландцем.