Очередной курортный самострой – под снос

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Судебный пристав-исполнитель Лазаревского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю убедил владельца самовольно возведенного строения осуществить снос самостоятельно. Исполнительные действия осуществлялись в соответствии с требованиями исполнительного листа, поступившего из суда города-курорта.

Нежилое строение площадью 31 квадратный метр было возведено на территории, прилегающей к гостинице. Взыскателем в рамках исполнительного производства выступила администрация г. Сочи.

В ходе проведения исполнительных действий работником Службы был предпринят целый комплекс предусмотренных законом мер, направленных на побуждение гражданина к добровольному исполнению решения суда. В частности, был взыскан исполнительский сбор. Но до штрафных санкций дело не дошло: после очередной беседы с судебным приставом владелец самостроя решил, что по закону жить спокойнее. Снос постройки был осуществлен силами и за счет должника в полном объеме.

Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе.

Следует отметить, что проблема незаконно возведенных строений особенно остро стоит в краевом центре, а также на всех курортах Черноморского побережья, и работа в данном направлении ведется непрерывно. В случаях, если владелец самовольно возведенного строительного объекта отказывается снести его самостоятельно, работы по сносу начинаются после найма организации-подрядчика, а оплата ее работы взыскивается с того же должника.

Источник: Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю