На период проведения Кубка конфедераций специалисты Кубаньэнерго перешли на усиленный режим работы

/В России/

Оперативный персонал Сочинских электрических сетей переведен в особый режим работы. На энергообъектах Сочинского энергорайона, входящих в зону ответственности Кубаньэнерго, организовано круглосуточное дежурство технических руководителей компании, персонала службы подстанций, оперативно-выездных и ремонтных бригад, привлечен персонал других филиалов компании.

Бригады энергетиков оснащены необходимым оборудованием, экипировкой, средствами связи. В оперативной готовности находятся спецтехника и передвижные дизельные электростанции различной мощности.

Выполнено внеплановое обследование питающих линий и трансформаторных подстанций, проведены дополнительные инструктажи и тренировки технического персонала, а также мероприятия, направленные на выполнение задач по противодействию терроризму.

Осуществляется постоянное взаимодействие с организаторами турнира, городской администрацией, правоохранительными органами, региональными подразделениями МЧС и МВД.

Источник: ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети