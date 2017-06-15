В Новороссийске проводится операция «МАК»

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На Кубани проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак». Мероприятие направлено на выявление и ликвидацию незаконных посевов, запрещенных к выращиванию наркосодержащих растений, привлечение к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование данных растений, выявление и уничтожение очагов дикорастущей конопли и мака.

Полицейские обращаются к жителям и гостям Новороссийска с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме незаконного распространения наркотических средств. Если известна какая - либо информация о лицах и местах, где занимаются сбытом, употреблением, хранением наркотических средств, где имеются незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также о других нарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо сообщить по телефону: 02 (с мобильного 102).

Конфиденциальность гарантируется.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску