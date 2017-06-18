Свалка на территории адлерской птицефабрики стала видна из космоса

/В России/

Территория Адлерской птицефабрики, расположенной в городе Сочи, превратилась в свалку строительных и бытовых отходов. Её масштабы уже таковы, что горами мусора могут любоваться туристы, подлетая на самолете к сочинскому аэропорту, и кроме того, свалку хорошо видно на космических снимках. Эта свалка являет собой яркий пример фальшивости всех деклараций о реализации на территории города-курорта принципа "Ноль отходов". Сообщает Эковахта по северному Кавказу.

Осенью прошлого года из-за этой свалки поднялся громкий скандал, различными государственными органами были проведены проверки, о проблеме написали многие СМИ. Однако как показала общественная инспекция, проведенная активистами Экологической Вахты по Северному Кавказу, количество мусора на территории Адлерской птицефабрики после этого только увеличилось. Горы мусора, складированные на территории птицефабрики, источают жуткое зловоние, в том числе, от свалки исходит отчетливый запах нечистот (очевидно, на свалку свозят ещё и содержимое ассенизаторских машин).

Территория птицеводческого предприятия, владельцем которого является ЗАО "Адлерская птицефабрика", по сути, превратилась в новую городскую свалку: сюда везут на так называемое "временное хранение" отходы со всего города. Напомним, что перед Олимпиадой 2014 года две главные сочинские свалки в Адлере и Лоо были закрыты, однако никаких альтернативных схем обращения с ТБО, предполагающих раздельный сбор вторсырья, внедрено не было, из-за чего в Сочи возникла целая бизнес-сфера, связанная с предоставлением частных земельных участков под складирование отходов за большие деньги.

Вот и дирекция адлерской птицефабрики, видимо, решив подзаработать таким образом, заключила договор субаренды этой территории с ИП Якимиди Павел Владимирович. При этом вместе с Якимиди эту свалку также использует ООО "Трансэкосервис", которое предоставляет услуги по вывозу твердых коммунальных, строительных и крупногабаритных отходов, а также участвует в утилизации опасных отходов. Причём не у абы кого. Её основным клиентом является НАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега", которое заключило с "Трансэкосервисом" уже несколько контрактов по "сбору, погрузке, вывозу и размещению твердых коммунальных и крупногабаритных отходов с Олимпийского парка в Имеретинской низменности". Из чего можно предположить, что большая часть мусора на незаконной свалке на территории Адлерской птицефабрики - с Олимпийского парка. При этом, в 2014 году "Трансэкосервис" получил благодарность от правительства России за подписью Дмитрия Медведева за "большой вклад в подготовку и проведение" зимних Олимпийских игр.

О том, что в образовании свалки на территории Адлерской птицефабрики виновно ООО "Трансэкосервис" сообщила администрация города Сочи. По ее данным в сентябре 2016 года решением суда деятельность по эксплуатации свалки была приостановлена. Одновременно с этим по требованию прокуратуры предприятие обязали устранить все нарушения природоохранного законодательства и привести участок в первоначальный вид. Однако коммерсанты подали апелляционную жалобу в краевой суд и продолжили работу. Администрация Сочи тогда - ещё в октябре 2016 года заявила, что свалка будет ликвидирована через два месяца, а ситуация "находится на контроле". Однако пока не то что не видно никакого "контроля".

"Проблема свалок в городе-курорте остаётся одной из самых острых, если не сказать - катастрофической. Территория города буквально покрыта сетью мусорок, которые поставляют в почву и местные речки токсичный фильтрат - а он в конечном счёте выносится в море. Из-за этого в летний период (особенно в августе-сентябре) сочинские инфекционные больницы переполнены больными детьми с диагнозом "ротавирусная инфекция". Администрация города должна в короткие сроки решить вопрос со свалкой на территории адлерской птицефабрики с этим позором на теле курортного города", - прокомментировал ситуацию член Совета Экологической Вахты по Северному Кавказу Владимир Кимаев.

Отметим, что даже в преддверии Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 и на фоне острейшего мусорного кризиса администрация Сочи категорически отказывается внедрять в городе раздельный сбор отходов и создавать инфраструктуру для него. Звучат разные абсурдные отговорки из серии "население к этому не готово" и что пункты раздельного сбора мусора станут "рассадниками антисанитарии".

Источник: Осенью прошлого года из-за этой свалки поднялся громкий скандал, различными государственными органами были проведены проверки, о проблеме написали многие СМИ. Однако как показала общественная инспекция, проведенная активистами Экологической Вахты по Северному Кавказу, количество мусора на территории Адлерской птицефабрики после этого только увеличилось. Горы мусора, складированные на территории птицефабрики, источают жуткое зловоние, в том числе, от свалки исходит отчетливый запах нечистот (очевидно, на свалку свозят ещё и содержимое ассенизаторских машин). Территория птицеводческого предприятия, владельцем которого является ЗАО "Адлерская птицефабрика", по сути, превратилась в новую городскую свалку: сюда везут на так называемое "временное хранение" отходы со всего города. Напомним, что перед Олимпиадой 2014 года две главные сочинские свалки в Адлере и Лоо были закрыты, однако никаких альтернативных схем обращения с ТБО, предполагающих раздельный сбор вторсырья, внедрено не было, из-за чего в Сочи возникла целая бизнес-сфера, связанная с предоставлением частных земельных участков под складирование отходов за большие деньги. Вот и дирекция адлерской птицефабрики, видимо, решив подзаработать таким образом, заключила договор субаренды этой территории с ИП Якимиди Павел Владимирович. При этом вместе с Якимиди эту свалку также использует ООО "Трансэкосервис", которое предоставляет услуги по вывозу твердых коммунальных, строительных и крупногабаритных отходов, а также участвует в утилизации опасных отходов. Причём не у абы кого. Её основным клиентом является НАО "Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края "Омега", которое заключило с "Трансэкосервисом" уже несколько контрактов по "сбору, погрузке, вывозу и размещению твердых коммунальных и крупногабаритных отходов с Олимпийского парка в Имеретинской низменности". Из чего можно предположить, что большая часть мусора на незаконной свалке на территории Адлерской птицефабрики - с Олимпийского парка. При этом, в 2014 году "Трансэкосервис" получил благодарность от правительства России за подписью Дмитрия Медведева за "большой вклад в подготовку и проведение" зимних Олимпийских игр. Другие клиенты "Трансэкосервиса" - тоже все как на подбор: Служба охраны на Кавказе Федеральной Службы Охраны РФ, ФКУ "Санаторий "Правда" Службы внешней разведки РФ, "Управление внутренних дел г.Сочи, Сочинская таможня, Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, МКУ г.Сочи "Учреждение по обеспечению безопасности Администрации г.Сочи", Городское собрание Сочи, Войсковая часть 69793. О том, что в образовании свалки на территории Адлерской птицефабрики виновно ООО "Трансэкосервис" сообщила администрация города Сочи. По ее данным в сентябре 2016 года решением суда деятельность по эксплуатации свалки была приостановлена. Одновременно с этим по требованию прокуратуры предприятие обязали устранить все нарушения природоохранного законодательства и привести участок в первоначальный вид. Однако коммерсанты подали апелляционную жалобу в краевой суд и продолжили работу. Администрация Сочи тогда - ещё в октябре 2016 года заявила, что свалка будет ликвидирована через два месяца, а ситуация "находится на контроле". Однако пока не то что не видно никакого "контроля". "Проблема свалок в городе-курорте остаётся одной из самых острых, если не сказать - катастрофической. Территория города буквально покрыта сетью мусорок, которые поставляют в почву и местные речки токсичный фильтрат - а он в конечном счёте выносится в море. Из-за этого в летний период (особенно в августе-сентябре) сочинские инфекционные больницы переполнены больными детьми с диагнозом "ротавирусная инфекция". Администрация города должна в короткие сроки решить вопрос со свалкой на территории адлерской птицефабрики с этим позором на теле курортного города", - прокомментировал ситуацию член Совета Экологической Вахты по Северному Кавказу Владимир Кимаев. Отметим, что даже в преддверии Кубка конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018 и на фоне острейшего мусорного кризиса администрация Сочи категорически отказывается внедрять в городе раздельный сбор отходов и создавать инфраструктуру для него. Звучат разные абсурдные отговорки из серии "население к этому не готово" и что пункты раздельного сбора мусора станут "рассадниками антисанитарии".