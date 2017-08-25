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Геленджик готовится отметить День города

Озеленители обновляют цветочный наряд курорта, а дорожники наносят новую разметку. Протяженность линий дорожной разметки по городу Геленджику составляет  более ста километров, а площадь нанесения дорожной разметки пистолетом-распылителем с применением трафаретов -  более 20 тысяч квадратных метров.

Для того чтобы  пешеходные переходы, сплошные и прерывистые линии, указательные знаки на более чем ста улицах города засияли по-новому, дорожники закупили 30 тонн краски. Кроме того, для придания разметке световозвращающих свойств дорожные службы используют специальный холодный пластик с добавлением микроскопических стеклянных шариков. Свой подарок Геленджику ко Дню города сделали и озеленители курорта: на улицах Красивой, Луначарского (в районе отеля «Европа») и на набережной в районе улицы Маячной они разбили новые клумбы. В общей сложности в эти дни озеленители высадили более 40 тысяч цветов.  

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / В России

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