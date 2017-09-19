В Геленджике прошли соревнования среди санитарных постов предприятий и учреждений муниципалитета

/В России/

В борьбе за звание лучших участники прошли четыре этапа, которые включали в себя: проверку оснащения санпоста, умение пользоваться табельным имуществом и подручными средствами при оказании первой помощи, работу в очагах ядерного, химического и биологического заражения.

Судьи оценивали не только теоретические и практические знания участников, но и их слаженные и четкие действия во время прохождения всех этапов соревнований. По итогам соревнований лучшей стала команда МУП «ВКХ» Геленджика, второе место занял санитарный пост Южного отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, третье место - команда МУП «БХО».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик