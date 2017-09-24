В Карачаево-Черкесии стартовало совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2017»

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Сегодня в населенном пункте Нижний Архыз Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) состоялась торжественная церемония открытия совместного российско-пакистанского учения «Дружба-2017».

В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Церемония открытия учений началась с поднятия государственных флагов и исполнения государственных гимнов России и Пакистана. С напутствующей речью к участникам учения обратились – командир мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) полковник Сергей Дмитриев и бригадный генерал Саед Аламдар Хусснйн Шах от вооруженных сил Исламской Республики Пакистана (ИРП).

«Учение «Дружба-2017» имеет для нас большое значение. Учебно-боевое мероприятие направлено на обмен профессиональным опытом военнослужащих, а также укрепление сотрудничества в военной сфере между горными подразделениями России и Пакистана», – сказал бригадный генерал.

После торжественной части полковник Сергей Дмитриев пожал руку каждому военнослужащему горного подразделения вооруженных сил ИРП, в свою очередь, Саед Аламдар Хусснйн Шах также поприветствовал военнослужащих ЮВО.

В ходе церемонии открытия учения, военнослужащие ЮВО провели показательные выступления по рукопашному бою и выполнили тактический прием «снятие часового» с применением средств имитации стрельбы и дыма.

Завершились торжественные мероприятия концерной программой творческих коллективов Дворца культуры Зеленчукского района Карачаево-Черкесии.

Совместные военные учения будут проводиться на высоте до 2,3 тыс. метров над уровнем моря в высокогорных районах Кавказского хребта.

На учениях военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках ведения условных боевых действий в горных условиях, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. Отработают вопросы ведения разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности.

Учение «Дружба-2017» продлится до 4 октября текущего года.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа