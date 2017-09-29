Заместитель Министра проинспектировал десантно-штурмовой полк в Ставрополе

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Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко прибыл с проверкой в десантно-штурмовой полк, дислоцированный в Ставрополе. Замминистра заслушал доклады командира части и его заместителей о выполнении мероприятий плана развития Вооруженных Сил России до 2020 года.

«В соответствии с планом полк будет оснащен боевыми машинами десанта БМД-4М, БТРД-МДМ «Ракушка», –– доложил заместитель командира полка по вооружению подполковник Вадим Ерофеев.

Замглавы военного ведомства проинспектировал объекты инфраструктуры полка, в том числе новый спорткомплекс с бассейном, оснащённый системой очистки воды без использования хлора.

Также Юрий Садовенко проверил состояние новых боксов для техники с автоматизированным грузоподъемным оборудованием и системой вытяжки отработанных газов, позволяющей запускать машины без дополнительного прогрева двигателей в холодное время года.

Как сообщалось ранее, Юрий Садовенко совместно с начальником Управления Президента России по работе с обращениями граждан Михаилом Михайловским провёл в Ставрополе личный приём граждан в рамках работы выездной приемной Минобороны.

Обращения людей касались, в основном, социальных вопросов, все они были рассмотрены и удовлетворены.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации