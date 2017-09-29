Растут аптечные продажи российских зубных паст

/В России/

По данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group, в первые 6 месяцев 2017 года аптеки реализовали 8,3 млн. упаковок зубной пасты для взрослых и детей на сумму 1 560 млн. рублей. В сравнении с 2016 годом объём продаж зубных паст увеличился на 8,4% в стоимостном выражении и на 5,6% в упаковках. При этом было отмечено увеличение средневзвешенной стоимости одной упаковки зубной пасты на 2,6%, в результате чего она составила 187 рублей.

Рынок зубных паст практически поровну поделен между брендами отечественного и зарубежного производства, однако продажи российских брендов чуть выше в натуральном выражении: 52,9%. В стоимостном выражении выигрывают импортные бренды – 52,8%. В первые 6 месяцев 2017 года был отмечен рост доли российских средств для ухода за полостью рта, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Это произошло благодаря активному наращиванию продаж отечественными компаниями в первые 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (+11,5% в рублях и 16,4% в упаковках). Показатели приростов объёмов продаж импортных средств более скромные: +5,7% в стоимостном выражении. В натуральном выражении отмечено уменьшение на 4,3%. Одна упаковка отечественной зубной пасты стоила в ценах реализации аптек около 167 рублей, импортное средство дороже – 210 рублей.

«Рынок зубных паст очень высоко концентрирован. На ТОП-10 фирм-производителей приходится 91,9% российского рынка зубных паст в стоимостном выражении и 87,1% натурального. В рейтинге за год произошли небольшие изменения: Colgate Palmolive из-за падения продаж на 29,6% опустилась на 2 позиции вниз, чем воспользовались фирмы-производители Betafarma и «Вертекс» для улучшения своих позиций благодаря наращиванию объёма реализации в рублях на 1,3% и 15,8% соответственно, - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. - «Новичком» ТОП-10 стала корпорация «Фармасофт» (+42,0% к объёмам продаж в рублях по сравнению с первыми 6 месяцами 2016 года). Покинула рейтинг фирма Procter & Gamble».

Источник: DSM Group - маркетинговое агентство