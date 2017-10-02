Россия десятикратно отстает от развитых стран на рынке интеллектуальной собственности

/В России/

Об этом свидетельствуют данные доклада ЦСР «Эффективное использование интеллектуальной собственности». А кризисное состояние рынка интеллектуальной собственности является серьезным заградительным барьером для развития цифровой экономики.

Рынок интеллектуальной собственности растет темпами, превышающими темпы роста «материальных» рынков – более 10% в год. Уже сегодня более 70% трафика глобальных цифровых сетей составляет движение объектов интеллектуальной собственности. В ближайшее десятилетие рост рынков будет связан с такими объектами, предназначенными для промышленного производства, как трехмерные модели, оцифрованные описания новых материалов и генетических ресурсов, формулы лекарственных препаратов, цифровые описания промышленных объектов – от атомных станций до микросхем.

Несмотря на то, что в целом по абсолютному количеству патентных заявок на изобретения Россия занимает 7-е место в мире (41,6 тыс. шт. в 2016 году), институт интеллектуальной собственности страны крайне слабо развит. В прошлом году от лидера рынка интеллектуальной собственности – Китая – Россия отставала более чем в 100 раз по количеству заявок на «полезные модели», в 24 раза по количеству заявок на «изобретения». Десятикратным является отставание России от других развитых стран и по иным показателям. Так, по уровню патентной активности, традиционно оцениваемому по коэффициенту изобретательской активности (количество заявок на патенты на изобретения от национальных заявителей на 10 тыс. населения), еще в 2015 году Россия отставала в 15-18 раз от других технологически развитых стран.

Мизерное присутствие на внешних рынках является еще одним фактором, определяющим отставание России: количество российских заявок на патенты для получения правовой охраны в зарубежных странах ниже в десятки раз (в 15-60 раз в 2015 году) чем у других стран-лидеров.

Опасность сложившейся ситуации заключается в том, что ядро современной глобальной экономики – появление новых результатов интеллектуальной, творческой деятельности, их правовая охрана на внешних рынках - предшествует материальному движению продуктов труда. Говоря простым языком, это означает, что из-за недостатка внимания к развитию института интеллектуальной собственности уже в ближайшем будущем мы можем ожидать увеличение разрыва между Россией и развитыми странами на рынке вещественных товаров и услуг.

Несмотря на катастрофическое положение, еще есть возможность исправить ситуацию. Для этого рекомендуются принять следующие меры:

1. Утверждение обязательных для включения в государственные программы в качестве целевых индикаторов показателей, характеризующих результативность НИОКР.

2. Существенное сокращение сроков и затрат на патентование на территории Российской Федерации с одновременным субсидированием правовой охраны интеллектуальной собственности за рубежом.

3. Упрощение системы налогообложения и налогового администрирования в отношении интеллектуальной собственности.

4. Обеспечение открытости результатов по проведенным в гражданской сфере НИОКР в интересах государственных заказчиков.

5. Создание единого органа по выработке и реализации государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

В случае отказа от предложенных мер сферу отечественной интеллектуальной собственности может ожидать уменьшение количества конкурентоспособных разработок на интересных рынках. Давление архаичных норм приведет к снижению капитализации интеллектуального потенциала нации и утраты возможностей развития страны за счет этого ресурса. А нарастание недоверия организаций к системе российского права повлечет за собой перевод интеллектуальной собственности в зарубежные юрисдикции. Гипертрофированная и неоправданная зависимость подвижного творческого, исследовательского и инновационного сообщества от излишне довлеющих над рынком органов государственной власти станет причиной невозможности системной капитализации интеллектуального потенциала нации и утраты возможностей развития страны за счет этого ресурса.

Источник: Пресс-служба ЦСР