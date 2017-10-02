Политические преследования 30-40 гг. XX века: мотивы и масштабы

/В России/

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ ), Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти представляют данные второго из цикла исследований, посвященных теме массовых репрессий XX века.

О преследованиях людей по политическим мотивам в 30-40 гг. XX века знают почти три четверти россиян (75%), однако уровень осведомленности напрямую зависит от образования и возраста респондентов: среди молодежи от 18 до 24 лет (54%) и респондентов с образованием ниже среднего (42%) доля слышавших о преследованиях существенно ниже, чем среди людей зрелого возраста (84-86% от 45 лет и старше), обучавшихся в вузах (85%).

В массовости преследований, в результате которых пострадало большое число невинных людей уверены около 71% опрошенных, эта доля высока во всех социальных группах независимо от пола, возраста и уровня образования. По мнению 23%, пострадавшими были сотни тысяч людей, 19% - несколько миллионов, 17% считают, что счет шел на десятки тысяч, а 9% - что на десятки миллионов. О том, что преследования были единичными случаями, думают 13%. По мнению 8% масштаб преследований соответствовал масштабу преступлений, за которые следовало наказывать.

Две трети россиян (65%) уверены, что массовые преследования были политикой руководства страны, 22% считают их инициативой снизу, рядовых граждан, работников партийных, советских и правоохранительных органов. Последних чаще называют инициаторами репрессий малообразованные (45%), селяне (32%) и обеспеченные граждане (32%). Организаторы и исполнители преследований по политическим мотивам руководствовались преимущественно личными интересами, а не общегосударственными – считают 45% россиян, обратной точки зрения придерживаются 36% (среди молодежи от 18 до 34 лет эта доля выше – 42-48%).

Большинство россиян затрудняется назвать конкретные фамилии известных людей, подвергшихся политическому преследованию (61%), среди наиболее часто упоминаемых имен - писатель Солженицын, создатель первого пилотируемого космического корабля Сергей Королёв, маршал Михаил Тухачевский, авиаконструктор Андрей Туполев, учёный Николай Вавилов, актёр Георгий Жжёнов и другие. Жертвами преследований, по словам наших соотечественников, чаще становились невинные люди (53%), противники Сталина (31%), противники тогдашнего общественного строя (19%), противники СССР (8%), по мнению 8% респондентов пострадавшими были сторонники Сталина.

Среди методов следствия к задержанным по политическим мотивам применяли запугивание и шантаж (21%), физические пытки (19%), психологические манипуляции с упоминанием близких(14%), не давали спать по ночам (11%), пытали ярким светом (9%), а каждый второй (54%) считает, что в ходу были все перечисленные методы физического и психологического воздействия.

В сталинские годы в той или иной мере преследователи и виновных, и невиновных - считает 70% россиян, в то, что все пострадавшие понесли наказание незаслуженно, верят 11%, противоположной точки зрения придерживается всего 2%. Людей преследовали незаконно, зачастую без суда и следствия – считает 41% опрошенных, о жестокости применяемых мер говорит каждый пятый (21%), по мнению 18%, наказания были несправедливыми.

Данные исследования комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Фигура Сталина продолжает оставаться одной из самых противоречивых в российской истории XX века, оценка его вклада в развитие нашей страны вызывает яростные споры и разделяет общество. Однако есть один из важных аспектов деятельности Сталина, который оценивается однозначно негативно огромным большинством ныне живущих россиян вне зависимости от их возраста, жизненного опыта и убеждений. Это политически мотивированные массовые репрессии, жертвами которых стали миллионы невинных людей. Россияне согласны, что эти репрессии были необоснованными и неправосудными, а их жертвы нуждаются в реабилитации».

Как отмечает директор Музея истории ГУЛАГа, руководитель Фонда Памяти Роман Романов:«Результаты исследования говорят о том, что в обществе формируется единая точка зрения на репрессии как на трагическое и крайне жестокое явление в истории нашей страны. Наиболее полно об этом будет рассказано в новой экспозиции Музея истории ГУЛАГа, которая откроется в 2018 году. Наша задача - предоставлять как можно больше знаний о репрессиях во всех доступных форматах, конкретизировать эти знания, постоянно расширять географию работы. У нас есть программа, включающая музеефикацию важнейших объектов репрессивной системы в регионах России, мемориализацию мест, связанных с историей репрессий, производство собственного просветительского контента, в том числе фильмов и книг. Цель - сформировать единый массив информации об эпохе и дать доступ к нему максимально широкой аудитории. Исследования ВЦИОМ помогают нам в этой работе, за что мы очень признательны нашим партнёрам».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник » проведен 22 и 24 августа 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Источник: ВЦИОМ