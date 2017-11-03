Определены победители конкурса «Созвездие мужества» в специальных номинациях и среди журналистских работ

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По результатам заседания региональной конкурсной комиссии были определены победители, среди которых оказалось немало сочинцев. Первое место в фотоконкурсе завоевала фотокорреспондент «Макс Портала» Мария Спиридонова с серией снимков «История одного смелого лабрадора», второе и третье места заняли сотрудницы пресс-службы ЮРПСО МЧС России:

Юлия Сызранцева с серией фотографий «Работы в пещере Подземная Хоста» и Римма Чернова с серией «Соревнования кинологов МЧС». Победу в конкурсе «Лучший телевизионный проект» также одержала пресс-служба ЮРПСО с документальным фильмом о работе спасателей «На связи».

В номинации «По зову сердца» победу одержал сочинец Владимир Новиков – 1 января 2017 г. старший участковый уполномоченный, находясь не при исполнении, спас мужчину из горящего дома.

В ближайшее время определятся победители Всероссийского конкурса «Созвездие мужества», а 04 декабря в г. Москва состоится торжественное награждение призёров.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России