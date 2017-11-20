Рекомендации Россельхознадзора населению и фермам по недопущению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц

/В России/

Управление Россельхознадзора по краснодарскому краю и Республике Адыгея доводит до сведения населению и фермам рекомендации по недопущению заноса и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц.

Владельцам птицы рекомендуется не допускать:

- контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами, в том числе отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных подсобных хозяйствах;

- потрошение охотничьих трофеев дичи на территории дворов и скармливание отходов домашней птице;

- посторонних лиц в места содержания домашней птицы;

- употребление в пищу и скармливание животным подозрительной в заболевании птицы.

Владельцам птицы необходимо ограничить доступ птицы к открытым водоемам, обеспечить хранение кормов в закрытом помещении, своевременно проводить уборку дворовой территории и загонов с последующей их дезинфекцией, приобретать молодняк птицы и инкубационное яйцо из благополучных источников, воздерживаясь от приобретения живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли.

При первых признаках заболевания, аномального поведения птиц (отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, опухание головы, изменение цвета гребня, бородок и конечностей и др.) и случаях внезапного массового падежа птицы необходимо немедленно обратиться в ближайшее учреждение государственной ветеринарной службы для выявления причин заболевания птицы и недопущения эпизоотии.

В целях личной безопасности граждан необходимо соблюдать правила личной гигиены, уход за птицей осуществлять в спецодежде, потрошение птицы производить в перчатках.