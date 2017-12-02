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Партийные проекты в жизнь...

Владимир Синяговский посетил учреждения культуры Туапсинского района, участников проектов партии "Единая Россия" "Местный дом культуры" и "Театры малых городов".

Дом культуры поселка Октябрьский уже провел в ноябре праздник с использованием новой аппаратуры и светотехники. Завершаются работы по обустройству сценического оборудования в Доме культуры поселка Джубга. Здесь на днях ждут поставку новых кресел в зал.

Во время посещения учреждений культуры депутат Государственной Думы обсудил с главой Туапсинского района Русиным Анатолием перспективы участия района в партийных проектах в 2018 году.

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Категория: Новости / В России

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