Партийные проекты в жизнь...

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Владимир Синяговский посетил учреждения культуры Туапсинского района, участников проектов партии "Единая Россия" "Местный дом культуры" и "Театры малых городов".

Дом культуры поселка Октябрьский уже провел в ноябре праздник с использованием новой аппаратуры и светотехники. Завершаются работы по обустройству сценического оборудования в Доме культуры поселка Джубга. Здесь на днях ждут поставку новых кресел в зал.

Во время посещения учреждений культуры депутат Государственной Думы обсудил с главой Туапсинского района Русиным Анатолием перспективы участия района в партийных проектах в 2018 году.