Роскомнадзор начал блокировать сайты нежелательных организаций

В Роскомнадзор из Генеральной прокуратуры поступили требования об ограничении доступа на территории Российской Федерации к интернет-ресурсам, которые распространяют информационные материалы организаций, признанных в России нежелательными.

Генеральная прокуратура также требует ограничить доступ к зеркалам данных интернет-ресурсов.

Указанные в требованиях интернет-ресурсы внесены в соответствующий реестр с целью блокировки операторами связи.

Право на ограничение доступа к информационным материалам нежелательных организаций во внесудебном порядке (по требованию Генерального прокурора или его заместителей) предоставляет ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Соответствующая норма введена Федеральным законом № 327-ФЗ от 25.11.2017.

В настоящее время в Российской Федерации признаны нежелательными 11 организаций.

«Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy)

Институт Открытое Общество Фонд Содействия (OSI Assistance Foundation)

Фонд Открытое общество (Open Society Foundation)

«Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию» (U.S. RUSSIA FOUNDATION FOR ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE OF LAW)

Национальный Демократический Институт Международных Отношений (National Democratic Institute for International Affairs)

MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, Inc.

Корпорация «Международный Республиканский Институт» (International Republican Institute)

Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания)

OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания)

Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») (США)

The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества) (Румыния)