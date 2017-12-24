Продукция Тимашевского молочного комбината будет экспортироваться в страны ЕАЭС, Азербайджан и Абхазию

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Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея совместно со специалистами государственного управления ветеринарии Краснодарского края проведено ветеринарно-санитарное обследование хозяйствующего субъекта «Тимашевский молочный комбинат» филиал АО «Вимм-Билль-Данн», (г. Тимашевск) осуществляющего производство и реализацию молочной продукции, на предмет наличия условий дляэкспорта подконтрольной продукции в страны ЕАЭС, Азербайджан и Абхазию.

По результатам обследований составлены акты о соответствии предприятия нормам и требованиям вышеперечисленных стран, а также выполнении требований законодательства РФ и ЕАЭС. Акты утверждены и согласованы руководителями Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и Государственного управления ветеринарии Краснодарского края.

Сведения о проведенных обследованиях и акты обследований размещены в ГИС «Цербер». В настоящее время, Россельхознадзором (г. Москва), проводится анализ данных, внесенных в ИС «Цербер», по результатам которого предприятие будет включено в реестр экспортеров.