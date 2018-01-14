Российские производители санок за пять лет увеличили долю на внутреннем рынке с 20% до 90%

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Российские производители санок, ледянок и тюбингов за последние пять лет провели практически полное импортозамещение, увеличив свою долю на российском рынке с 20% до 90%, рассказал председатель комитета «Деловой России» по легкой промышленности Алексей Белозеров.

«За последние пять лет российские производители провели стопроцентное импортозамещение. К концу 2017 года доля российских производителей на рынке увеличилась до 90%. Изначально все продаваемые в России санки производились здесь за счет наличия сырья — дерева и алюминия. В какой-то момент стало дешевле привозить их из Китая, но после обвала курса рубля производство вернулось в РФ», — сказал он.

По его словам, ежегодный объем производства санок в России составляет 500 тыс. в год, санок с колясками — около 400 тыс. Годовые продажи составляют 285 и 670 млн рублей соответственно.

Альтернатива санкам — пластиковые ледянки, тоже стали производиться в России. «Раньше не было выгодно покупать оборудование для их производства, все шло из Китая. Когда курс рубля упал, оказалось, что проще и дешевле купить станок и делать в России», — отметил Белозеров. Из-за низкой стоимости ледянок объем их продаж в натуральном выражении превосходит санки и составляет около 3,5 млн штук в год (700 млн рублей).

Он подчеркнул, что недавно санкам и ледянкам появилась альтернатива — тюбинги, которую также производят в России. «Изначально винил, из которого изготавливаются тюбинги, печатался на Западе, после того, как его производство освоили в России, было налажено производство тюбингов», — сказал Белозеров. В 2017 году было продано 1,5 млн тюбингов, выручка от их продажи составила около 2 млрд рублей.

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, а теперь главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко рассказал RNS, что рассматривает возможность запуска производства санок для масс-маркета.

«Есть претензия, чтобы выйти на массовый рынок. Пока мы не пытались зайти в этот сектор. Особо уходить в промышленники я пока не собирался. Довольно велики риски, массовое производство требует весомых капиталовложений. Это порядка 250 млн рублей, это минимальный расчет», — сказал он.

В данный момент Демченко сотрудничает с компанией «Энергия», разрабатывающей сани для национальной сборной России по санному спорту.

«В этой компании я конструктор. Мы производим спортивные сани по заказу Федерации санного спорта для профессиональных спортсменов. Полный цикл производства находится на территории России. Это очень наукоемкий процесс, что влияет на стоимость», — сказал он, подчеркнув, что стоимость одних профессиональных саней составляет около 2 млн рублей.

Белозеров сообщил, что оборот профессиональных спортивных саней в России за год составляет около 40 млн рублей.

Источник: https://rns.online/sports-economy/Rossiiskie-proizvoditeli-sanok-za-pyat-let-uvelichili-dolyu-na-vnutrennem-rinke-s-20-do-90-2018-01-12/