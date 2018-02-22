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Российским офицерам выдали отечественные защищенные мобильные телефоны, пишут СМИ. Этой разработки давно ждали, отметил в эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов. Сообщает радио Sputnik

Высокопоставленные офицеры Минобороны, допущенные к документам с высшей категорией секретности, стали получать отечественные мобильные телефоны стоимостью 115 тысяч рублей с высоким уровнем защиты, которые позволяют использовать через гражданские сотовые сети зашифрованные военные линии. Об этом пишут "Известия"

со ссылкой на Минобороны.

По данным издания, телефоны М-663С "Атлас", изготовленные ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", выдали офицерам командного звена общевойсковых армий и бригад в конце 2017 года.

М-633С созданы из российских комплектующих на основе коммерческой модели GSM-телефона SMP-АТЛАС/2. Они имеют металлопластиковый корпус с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой и оснащены цветным дисплеем и MP3-плеером. Мобильник должен функционировать при температурах от —20 до +50 градусов и сохранять работоспособность после погружения в воду на глубину до одного метра.

Телефоны имеют криптографическую защиту речевой информации и специальный блок, шифрующий сигнал (данная защита не распространяется на sms-сообщения). М-633С, как пишут "Известия", работают с SIM-картами "Мегафона", при этом в случае активации режима пропажи в телефоне стираются ключи шифрования.

По данным издания, тираж аппаратов ограничен 100 экземплярами год, каждый собирается штучно и его приходится ждать около четырех месяцев. Суммарный лимит средств на переговоры по таким телефонам составляет 24 млн рублей в год, он распределен по четырем военным округам. При этом обладатели аппаратов могут пользоваться ими не только в пункте постоянной дислокации, но и в ходе учений и командировок.

В эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов отметил, что этой разработки ждали давно.

"И военные, и сотрудники правоохранительных органов, которые допущены к государственной тайне, давно ждали этих разработок. До этого момента использовались обычные сотовые телефоны зарубежного производства, как правило, с "двухсимочным" вариантом. Первая SIM-карта отвечала за подключение абонента к сети того или иного оператора, а вторая выполняла роль средства криптографической защиты информации при передаче по открытым линиям связи. Естественно, телефоны, которые поступали с электронной начинкой зарубежного производства, не были в должной мере проверены на наличие разведывательных закладок. Сейчас это наша электроника, наша сборка, наши отечественные стандарты шифрования данных и защиты информации на уровне микропроцессорных элементов", — сказал Виталий Вехов.

Источник: Радио Sputnik