/В России/

После возбуждения уголовного дела руководство ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» нашло деньги на зарплату

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» о невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что директор на протяжении двух месяцев не выплачивал заработную плату 60 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 2 миллиона 350 тысяч рублей.

Благодаря принятым следователем мерам руководитель организации в ходе следствия в полном объемы погасил перед подчиненными образовавшуюся задолженность. В этой связи уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В баскетбольном матче «Звезды спорта» в Темрюке сыграют команды Пирога и Саврасенко

Под Новороссийском началось плановое батальонное тактическое учение

В Геленджике построят серфцентр «Большая волна»

После возбуждения уголовного дела руководство ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» нашло деньги на зарплату

Более 100 юнармейцев борются в Сочи за звание лучшего отряда в конкурсе строевой песни