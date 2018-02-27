После возбуждения уголовного дела руководство ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» нашло деньги на зарплату

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Кропоткинский хлебокомбинат» о невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что директор на протяжении двух месяцев не выплачивал заработную плату 60 сотрудникам. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 2 миллиона 350 тысяч рублей.

Благодаря принятым следователем мерам руководитель организации в ходе следствия в полном объемы погасил перед подчиненными образовавшуюся задолженность. В этой связи уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю