Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по морской цели

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Малый противолодочный корабль «Кабардино-Балкария» и ракетный катер «Моршанск» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота успешно отработали в море элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб по морской цели.

В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей корабль условного противника.

Во время выхода в море экипажи малого противолодочного корабля и ракетного катера провели комплекс артиллерийских стрельб по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит. Практические стрельбы выполнялись из шестиствольных 30-мм артиллерийских установок АК-630 и артиллерийских установок АК -176.

После артиллерийских стрельб корабельными расчетами были отработаны задачи по расстрелу плавающих мин, элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороны, проведены учения по радиоэлектронной борьбе, связи и совместному маневрированию.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту