Потенциал Анапы представили на международных выставках

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В Москве состоялись крупные международные выставки «Интурмаркет» и «Митт», на которых Анапу представили санатории «БФО», «Мотылек», «Русь», пансионат «Урал» и туроператор «Анапский берег».

Презентация курорта в рамках международных выставок, на которые приезжают представители туристического бизнеса из всех регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья, проходит ежегодно. Анапа участвовала в них в рамках консолидированного стенда «Курорты Краснодарского края» вместе с представителями Геленджика, Ейска, Новороссийска, Темрюка и Сочи.

В недавнем рейтинге туристических брендов России «ТОП-100», составленном центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России», Анапа заняла 19 место (для сравнения, Сочи на 10-м месте, а Геленджик на 27-м). В опросе участвовали жители всех регионов, которые отвечали на три вопроса: известен ли данный бренд лично вам, ассоциируется ли он у вас с указанным регионом и хотели бы вы посетить регион, чтобы ближе познакомиться с данным брендом.

Достаточно неплохое место в рейтинге – не повод почивать на лаврах. Существует мощная конкуренция между пляжными направлениями российских курортов, которые испытывают серьезное давление со стороны Турции. По данным статистики, представленным во время деловой программы выставки «Митт» гендиректором туроператорской компании «Дельфин» Сергеем Ромашкиным, такого притока туристов, который был в 2016 году, ждать уже не стоит, поэтому для привлечения современных туристов, по мнению эксперта, курортам нужны новые идеи.

Судя по мини-опросу, проведенному анапским альманахом «Путёвые заметки» во время выставок, наш город популярен как в близлежащих, так и в центральных и северных регионах. Жителям Дальнего Востока туркомпании предлагают Анапу по отдельным запросам, а представители турбизнеса из Средней Азии признались, что хотели бы знать больше о нашем курорте, так как их клиенты пока что выбирают для отдыха у моря преимущественно дальнее зарубежье. Для нашего города здесь есть скрытые резервы, которые стоит использовать в будущем.

Источник: пресс-служба администрации