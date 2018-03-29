/В России/

Транспортная полиция Новороссийска приглашает граждан на службу

Новороссийский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на объектах транспорта, а также охране общественного порядка.

Должности сержантского состава (имеющих среднее общее образование):

- полицейский патрульно-постовой службы полиции;

Cотрудники полиции в период прохождения службы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения МВД России. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в ОРЛС Новороссийского ЛО МВД России на транспорте – ул. Портовая 17, телефон: 8(8617) 60-40-54.

 

 

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

У Морской академии в Новороссийске появится научный корпус

Где в России выгоднее покупать новостройки, а где – «вторичку»: исследование Domofond.ru

400 человек приедут в КГИК на «Театральный переполох»

InfoWatch и Правительство эмирата Аджман обсудили развитие образовательных проектов в сфере информационной безопасности

Сергей Карасев включен в список арбитров на чемпионат мира по футболу