Транспортная полиция Новороссийска приглашает граждан на службу

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Новороссийский линейный отдел МВД России на транспорте приглашает на службу в полицию граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на объектах транспорта, а также охране общественного порядка.

Должности сержантского состава (имеющих среднее общее образование):

- полицейский патрульно-постовой службы полиции;

Cотрудники полиции в период прохождения службы могут бесплатно поступить в высшие учебные заведения МВД России. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в ОРЛС Новороссийского ЛО МВД России на транспорте – ул. Портовая 17, телефон: 8(8617) 60-40-54.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте