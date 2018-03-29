Где в России выгоднее покупать новостройки, а где – «вторичку»: исследование Domofond.ru

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Эксперты портала Domofond.ru проанализировали стоимость жилья на первичном и вторичном рынках в 70 городах России и выяснили, где выгоднее приобретать «вторичку», а где – квартиры в новостройках.

Новостройки дешевле «вторички» в большинстве городов.

В большинстве городов России с населением более 250 тысяч человек приобретать новостройки выгоднее, чем вторичное жилье. В феврале 2018 года в 54 городах из 70 квадратный метр жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке.

Самый большой разрыв между ценами на «вторичку» и новые квартиры – в Саратове, где квадратный метр в новостройке почти на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройке стоит на 23% меньше, чем во вторичной квартире. Третье место этого рейтинга заняла Тула с разницей 19,8%, четвертое – Севастополь (-19,7%), замкнул пятерку Подольск (-18%).

Лишь в 16 городах из 70 стоимость квадратного метра в новостройках оказалась выше, чем на вторичном рынке. Лидером по разнице в цене стала Чита: жилье в новом доме здесь стоит в среднем на 22,4% дороже, чем на вторичном рынке. Вторую позицию этого рейтинга занял Грозный с разницей средней цены квадратного метра 11,1% в пользу новостроек. В топ-5 городов, где новостройки стоят больше вторичного жилья, также вошли Астрахань, Новокузнецк (новостройки дороже «вторички» на 10,9%) и Нижний Тагил (на 9,2%). Москва заняла 9 строку: в столице квадратный метр в новых домах стоит на 3,5% выше, чем на вторичном рынке.

Среди городов-миллионеров только в Москве, Нижнем Новгороде и Перми цены на новостройки выше, чем на вторичное жилье. В Москве – на 3,5%, в Нижнем Новгороде – на 2,4%, в Перми – на формальные 0,3%.

В остальных городах с населением более 1 млн человек метр в новостройке обойдется дешевле. Ярче всего эта тенденция проявилась в Самаре, где средняя стоимость квадратного метра нового жилья на 15,9% ниже, чем «вторички». Покупка квартиры в новом доме выглядит особенно выгодной также в Ростове-на-Дону (-12,5% от стоимости «вторички») и Красноярске (-12,1%).

Источник: http://www.domofond.ru/city-ratings