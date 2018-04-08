«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2018 года

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В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2018 года.

В Южном федеральном округе в марте 2018 года лидерами по МедиаИндексу стали глава КрымаСергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава СевастополяДмитрий Овсянников.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выборы президента России для крымчан по значимости можно сравнить с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.Сергей Аксенов проголосовал на выборах президента РФ.

Помимо этого сообщалось, что Сергей Аксенов поздравил крымчан с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией и подчеркнул, что в республике живут свободные люди, которых невозможно запугать и победить.

Также Сергей Аксенов представил отчет о деятельности Совета министров в 2017 году. Сергей Аксенов заявил, что Крым готов предоставить под виноградники до 60 тысяч гектаров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с президентом футбольного клуба "Краснодар" Сергеем Галицким, на встрече обсуждалась продажа акций компании "Магнит" и реконструкция кинотеатра "Аврора".

Помимо этого, Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Вениамин Кондратьев поручил проверить торговые центры региона.

Также Вениамин Кондратьев сообщил, что туристический поток на курорты Кубани вырастет с 16 млн до 22 млн человек согласно Стратегии развития Краснодарского края-2030.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отчитался о результатах своей деятельности в 2017 году перед депутатами Севастополя.

Также СМИ сообщали, что Дмитрий Овсянников вместе с семьей проголосовал на выборах президента РФ и сообщил о большой активности севастопольских избирателей.

Дмитрий Овсянников подписал проект "дорожной карты" по созданию южной сдаточной базы судостроительного завода "Вымпел" на производственных мощностях "Южного Севастополя".

Дмитрий Овсянников поручил проверить на предмет пожарной безопасности все торговые центры полуострова и места массового скопления людей.

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс "Медиалогии".