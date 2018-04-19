МЧС предупреждает...

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Ориентировочный прогноз погоды от Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на 19-21 апреля 2018 года:

На 19 апреля:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь. Ветер западных направлений 6-11 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°; днем +13…+18°, местами до +20°.

На Черноморском побережье: утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, утром и днем местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +12…+17°, по югу до +20°.

На 20-21 апреля:

по Краснодарскому краю: 20 апреля в большинстве районов, 21 апреля местами кратковременный дождь, в предгорных и горных районах с мокрым снегом; 20 апреля в отдельных пунктах сильные осадки, гроза. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, в юго-восточных предгорьях местами до 0°; днем +12…+17°.

На Черноморском побережье: местами дождь, в отдельных пунктах по югу сильные осадки, гроза. Ветер западных направлений 6-11 м/с, местами до 15 м/с, в Туапсинском районе юго-западный, южный 12-17 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +12…+17°.

Ориентировочный прогноз погоды по данным ТЦМП ЧС на период 22-25 апреля 2018 года:

На 22-23 апреля 2018 года:

по Краснодарскому краю: в большинстве районов края кратковременный дождь, 23 апреля местами сильный, в горных районах с мокрым снегом; возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, 22 апреля местами порывы 15-20 м/с, 23 апреля 13-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10?, днём +13…+18°; по юго-восточным предгорьям ночью 0…+5?, днем +7…+12?.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +7…+12°, днём +12…+17°.

На 24-25 апреля 2018 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах при прояснении туман. Ветер 24 апреля западный, северо-западный, 25 апреля западный, юго-западный 5-10 м/с, в дневные часы порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, местами в юго-восточных предгорьях 0…+5?; днём +13…+18°.

На Черноморском побережье: ветер 24 апреля юго-западный, западный, с переходом 25 апреля на южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°, днём +13…+18°.

Предупреждение:

19-21.04.2018 в горах Краснодарского края выше 2000 м лавиноопасно.

19.04.2018 местами в крае сохранится высокая пожарная опасность.

Наполнение водохранилищ от полных объемов в процентном отношении на 18 апреля составило: Краснодарское – 67 %, Шапсугское – 10 %, Крюковское – 13%, Варнавинское – 35%.

19-25 апреля 2018 года в связи с прогнозируемыми осадками, в отдельных пунктах сильными на реках края возможны подъемы уровней воды.

Прогноз: 19-25 апреля 2018 года в связи с прогнозируемыми осадками и насыщением грунта влагой в результате активного снеготаяния в предгорных и горных районах возможна активизация экзогенных процессов.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (г.Сочи) – 120 см.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"