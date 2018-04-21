Расчеты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» выполнили стрельбы по морской цели

/В России/

В соответствии с планом боевой подготовки на полигоне Железный Рог в Краснодарском крае расчёты береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота с защищённых позиций выполнили стрельбы по морской цели. Огонь велся по большому корабельному щиту (имитатору надводного корабля), установленному в море на дистанции семь километров от побережья.

Безопасность стрельбы и закрытие района выполнения задач обеспечивали боевые корабли и суда обеспечения Новороссийской военно-морской базы (ВМБ).

Артиллерийские стрельбы проведены в рамках планового зачетного тактического учения с отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригадой Новороссийской ВМБ Черноморского флота.

Самоходный артиллерийский комплекс «Берег» предназначен для уничтожения кораблей малого и среднего водоизмещения со скоростными характеристиками до 100 узлов, с радиусом обнаружения до 35 километров и дальностью действия до 22 километров.

Основные характеристики: калибр 133 мм, скорость хода до 60 км/ч, общая скорострельность 72 выст/мин, дальность хода 850 километров, вес каждой единицы комплекса от 43 до 44 тонн.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа