Лаврову разрешили уйти: Стало известно, кто займет должность главы МИД после 7 мая
Кадровые перестановки произойдут в руководстве администрации президента и МИД.
В администрации Президента грядут глобальные изменения. В частности, как сообщил осведомленный источник Царьграда, кадровые решения коснутся непосредственно верхушки АП. На данный момент руководит администрацией главы государства Антон Вайно.
По словам собеседника Царьграда, Вайно займет место главы МИД. Как уточняют эксперты, Сергею Лаврову после неоднократных просьб разрешили покинуть должность министра иностранных дел. Ранее Царьград сообщал, что Сергей Лавров просился в отставку, объясняя, что после столь долгой работы на этом месте просто физически и морально устал.
Сергей Лавров родился в Москве 21 марта 1950 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений, после которого начал карьеру дипломата. Был назначен на должность министра иностранных дел России 9 марта 2004 года.
Действующий глава МИД владеет английским, французским и сингальским - языком, на котором говорят на Шри-Ланке.
Кроме того, Сергей Лавров увлекается спортом и в любой удобный момент отдается любимым лыжам, футболу и рафтингу. Коллеги ценят его за мудрость, смелость и непоколебимое отстаивание интересов государства на международной арене. Как ранее заявил бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан: «Я научился ценить и его остроумие, и его мудрость. Считаю его другом».
Источник: https://tsargrad.tv/