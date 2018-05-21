Новороссийские полицейские провели профилактическую акцию «Стоп! Мошенник!»

/В России/

Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску провели для местных жителей акцию «Стоп! Мошенник!», направленную на предупреждение и профилактику преступлений в сфере мошенничества.

Полицейские посетили городские социальные учреждения, где призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. Правоохранители рассказали о распространенных способах мошенничества и раздали участникам мероприятия информационные листовки. Также местные жители получили визитные карточки с контактной информацией участковых уполномоченных полиции.

Подобные профилактические памятки на самоклеющейся основе сотрудники полиции разместили в подъездах и лифтах многоквартирных домов, на остановках общественного транспорта и в других местах массового скопления граждан.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/13231166/