Продажи игр для Switch выросли в четыре раза

/В России/

Компания «М.Видео», крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники, проект M. GAME и компания «Эльдорадо», входящие в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, подвели итоги развития рынка консольных игр в первом квартале 2018 года.

В России было продано более 500 тыс. видеоигр на сумму свыше 1 млрд рублей, что на 11% больше в штуках и на 5% в деньгах, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с 2017 годом продажи консолей выросли на треть за счёт интереса к моделям последнего поколения.

Развитию рынка консольных игр способствовали онлайн-продажи, рост спроса на игры для консолей последнего поколения, в том числе на Nintendo Switch. По оценке компаний «М.Видео» и «Эльдорадо» в январе-марте 2018 года было продано более 500 тыс. копий игр для консолей на сумму более 1 млрд рублей. Совокупная доля ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» в продажах составляет около 60% в штуках и превышает 53% в деньгах.

Продажи консолей от Sony, Microsoft и Nintendo в январе-марте 2018 года достигли 2,4 млрд рублей, а число проданных устройств возросло до 100 тыс. штук. По сравнению с прошлым годом продажи консолей выросли на треть за счёт интереса к моделям последнего поколения. Совокупная доля продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» достигла 55%. Продажи «М.Видео» в штуках выросли на 58%, «Эльдорадо» - на 30%, что выше, чем в среднем по рынку.

«Несмотря на то, что на рынке консолей не так часто появляются новинки, данная категория демонстрирует устойчивый рост. Nintendo Switch, новые части консольных эксклюзивов, а также популярные мультиплеерные видеоигры дают новый импульс для развития. К примеру, Call of Duty и Battlefield могут выступить драйверами продаж. Кроме того, мы с интересом наблюдаем, как поведет себя Nintendo Labo – совсем недавно выпущенный «конструктор» для интерактивных игр на Nintendo Switch. Мы предполагаем, что благодаря Labo на консоль обратят внимания родители, которые хотят, чтобы видеоигры не только развлекали их детей, но также обучали абстрактному и нестандартному мышлению», ? считает руководитель департамента «Развлечения и Фото/Видео» компаний «М.Видео» Олег Резников.

Увеличение доли игр для nextgen-консолей

Продажи игр для приставки Nintendo Switch, вышедшей в марте прошлого года, выросли в первом квартале 2018 года в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 40% софта было продано в «М.Видео» и «Эльдорадо». Драйвером выступают эксклюзивные варианты для игр Nintendo, такие как The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario и Splatoon. В сентябре 2018 года компания Nintendo планирует запустить платный онлайн-сервис Nintendo Switch Online.

Позитивную динамику продемонстрировали игры для приставок последнего поколения от Sony и Microsoft. Около 70% рынка в данном сегменте занимают игры для PlayStation 4, спрос на которые увеличился в 1,3 раза в штуках и на 10% в деньгах. Продажи игр для Xbox One выросли на треть и 23% соответственно. Почти вдвое снизился спрос на игры для PlayStation 3 и Xbox 360. Средние цены на игры для всех платформ остались на прежнем уровне.

Лидером продаж среди основных платформ стал футбольный симулятор «FIFA 18» от разработчика Electronic Arts. В январе-марте 2018 года совокупные продажи игры превысили на 6% показатели прошлого издания «FIFA 17».

Рейтинг игр для PlayStation в 1 квартале 2018 г. (российский рынок, шт):

PlayStation 4 PlayStation 3 1 «FIFA 18» «FIFA 18» 2 «GTA 5» «Minecraft» 3 «UFC 3» «GTA 5» 4 «Watch Dogs 2» «FIFA 17» 5 «Need for Speed: Payback» Комплект «Far Cry 3» + «Far Cry 4»

Рейтинг игр для Xbox в 1 квартале 2018 г. (российский рынок, шт):

Xbox One Xbox 360 1 «FIFA 18» «FIFA 18» 2 «GTA 5» «GTA 5» 3 «Watch Dogs 2» «Just Dance 2018» 4 «Need for Speed: Payback» «Assassin's Creed 4: Черный флаг» 5 «Mortal Kombat XL» «Far Cry 4»

Рейтинг игр для Nintendo Switch в 1 квартале 2018 г. (российский рынок, шт):

Nintendo Switch 1 «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» 2 «Super Mario Odyssey» 3 «Mario Kart 8 Deluxe» 4 «Splatoon 2» 5 «Arms»

Среди наиболее ожидаемых игровых релизов этого года стоит выделить: Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, Spider-Man и Battlefield V.

«Наша компания уделяет особое внимание развитию игрового направления, которое является одним из наиболее перспективных и массовых. Индустрия захватывает все больше людей из разных поколений, поэтому для нас важно стать площадкой-проводником в мир игр, где покупатели найдут лучшее для себя оборудование, аксессуары и софт по выгодным ценам, ? отмечает директор по розничным продажам компании «Эльдорадо» Дмитрий Суханов, ? Консоли ближайшее время продолжат расти за счёт спроса на устройства с поддержкой 4К и VR-аксессуары, благодаря которым пользователи получат более совершенное изображение и полностью погрузятся в процесс. Данные решения станут ещё доступнее и продолжат менять рынок. Цифровые онлайн-сервисы также являются одним из ключевых факторов развития рынка игр, поскольку они дополняют пользовательский опыт и делают его ещё интереснее».

20% игр в России продается онлайн

Онлайн-продажи консольных игр на российском рынке в первом квартале 2018 года достигли 120 тыс. копий (+27%), в деньгах объем рынка вырос до 188 млн рублей (+26%). В «М.Видео» на игры, купленные в интернет-магазине, приходится уже около 30% копий.

Рынок игр для ПК продолжает падение

В январе-марте 2018 года продажи компьютерных игр снизились почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом совокупная доля продаж в «М.Видео» и «Эльдорадо» выросла на рынке до 33% как в штучном, так и в денежном выражении. Средняя стоимость игр осталась на уровне 800 рублей за копию. Компьютерные игры продолжают падение и в онлайне: -51% в деньгах и -61% в штуках.

Цифровые коды, в том числе карты с цифровым контентом, растут высокими темпами

Цифровые коды для платных сервисов набирают популярность и составляют уже около 20% в денежном выражении от общих продаж игрового контента. С помощью цифровых кодов, купленных онлайн или в магазинах можно оплатить дополнения для игр, игровую валюту, подписки на фирменные онлайн-сервисы производителей. При помощи цифровых площадок пользователи могут играть в режиме онлайн, получают скидки, доступ к облачному хранилищу, демоверсиям игр, дополнениям и многим другим дополнительным функциям.