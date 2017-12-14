Продажи иномарок за девять месяцев 2017 г. выросли на 10,3%, российских автомобилей – на 11,3%

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Продажи новых иномарок в России за девять месяцев 2017 г. выросли на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составили 840 тыс. штук.

Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым годом на 11,3% - до 289 тыс. штук. В текущем году пик продаж как российских, так и иностранных авто пришелся на сентябрь.

В январе-сентябре 2017 г. наблюдался рост продаж таких марок, как Peugeot (29%), Jaguar (28%), KIA (27%), Volvo (24%), Renault (18%), Volkswagen (18%), Infiniti (16%), Cadillac (14%), Ford (13%), Hyundai (11%), Skoda (10%), BMW (6%), Chevrolet (3%), Nissan (2%).

Наибольшее падение показали автомобили Audi (22%), Mercedes (3%), Lexus (3%), Land Rover (3%), Toyota (1%).

«Рост продаж иномарок наблюдается седьмой месяц подряд. Особенно это заметно по продажам автомобилей высокой и средней ценовой категории. Привлекательные программы кредитования и страхования позволяют россиянам рассматривать покупку автомобиля как средство уберечь деньги от обесценивания, - говорит Кирилл Варламов, директор департамента аналитики и развития «АльфаСтрахование». – Наша компания сотрудничает с крупными дилерами и предлагает программы каско для новых автомобилей, которые помогут обезопасить их от угона и повреждения».

«АльфаСтрахование» первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Здесь же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. «АльфаСтрахование Mobile» бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.

Источник: АО «АльфаСтрахование»