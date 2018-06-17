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«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2018 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные аккаунты в социальных сетях. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость записей в аккаунтах губернаторов в СМИ. Период исследования: май 2018 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге

Перемещение за месяц

Персона

Регион

ИЦ

1

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

425,7

2

-1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

415,3

3

0

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

145,2

4

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

57,1

5

new

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

49,9

6

+2

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

48,4

7

new

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

45,3

8

new

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

30,3

9

+3

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

27,7

10

-1

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

27,6

11

+2

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

27,3

12

-6

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

26,5

13

+6

КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич

Тыва

23,4

14

new

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

16,8

15

new

ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич

Ингушетия

16,7

16

-9

МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич

Ярославская обл.

14,1

17

new

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

12,3

18

new

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

11,7

19

new

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калининградская обл.

11,4

20

-5

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

10,8

 

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).

 

СМИ цитировали записи в социальных сетях:

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что правоохранительные органы установили личности бандитов, напавших на церковь в Грозном.

 

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter написал, что в ходе работ по благоустройству столицы была найдена уникальная створка иконки-мощевика в Лучниковом переулке.

 

Глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook написал, что Крымский мост — это символ единства и свободы. "Мост - это символ нашего единства и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно", - отметил глава республики.

 

Также СМИ цитировали записи:

Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что в ходе ПМЭФ были подписаны два соглашения о сотрудничестве Московской области и компании "Газпром нефть".

Александр Бречалов в Twitter сообщил, что мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию.

Сергей Морозов в Instagram сообщил, что кузнецы из разных городов России и Белоруссии прислали в Ульяновск более 100 кованых вишен для дерева из металла в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Ранее сообщалось, что ульяновская гильдия кузнецов создает дерево из железа высотой около пяти метров, вишни для которого могут прислать мастера из любой точки мира.

Сергей Цивилев в "ВКонтакте" написал, что 15 мая в Кемерово приступили к демонтажу торгового центра "Зимняя вишня".

Дмитрий Азаров в Twitter заявил, что решение суда по реконструкции внешнего облика фонтана 30-летия Победы – это "торжество справедливости".

Рустам Минниханов в Instagram поздравил жителей Татарстана с праздником Весны и Труда.

Артур Парфенчиков в «ВКонтакте» прокомментировал пожар в историческом здании бывшей больницы диаконис в городе Сортавала.

Рашид Темрезов в Instagram заявил, что новое правительство России сохранит последовательность и стабильность в развитии страны.

Евгений Куйвашев в Instagram заявил, что Свердловская область планирует расширить санитарный авиапарк с двух вертолетов Ми-2 до пяти.

Шолбан Кара-оол написал в Facebook, что на шахте в Тандинском районе Тувы обнаружено тело начальника участка, который пропал после обрушения горной породы.

Андрей Клычков в Facebook рассказал о своем визите в Пензенскую область.

Юнус-Бек Евкуров в "ВКонтакте" выразил соболезнования жителям Чечни и Рамзану Кадырову в связи с нападением на церковь в Грозном.

Дмитрий Миронов в Facebook заявил, что мост через Которосль в Ярославле планируют достроить до конца июня.

Владимир Владимиров в Instagram объявил конкурс на лучшее название нового Ледового дворца, который строят в Ставрополе.

Мурат Кумпилов в Instagram написал, что он глубоко потрясен известием об убийстве матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.

Антон Алиханов опубликовал в Instagram снимки рабочей проверки поющего фонтана в Калининграде.

Вениамин Кондратьев в Twitter поздравил жителей Краснодарского края с Днем Победы.

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Категория: Новости / В России

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