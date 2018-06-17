«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2018 года

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В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные аккаунты в социальных сетях. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость записей в аккаунтах губернаторов в СМИ. Период исследования: май 2018 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 +1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 425,7 2 -1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 415,3 3 0 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 145,2 4 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 57,1 5 new БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 49,9 6 +2 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 48,4 7 new ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 45,3 8 new АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 30,3 9 +3 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 27,7 10 -1 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 27,6 11 +2 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 27,3 12 -6 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 26,5 13 +6 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 23,4 14 new КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 16,8 15 new ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 16,7 16 -9 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 14,1 17 new ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 12,3 18 new КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 11,7 19 new АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 11,4 20 -5 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 10,8

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).

СМИ цитировали записи в социальных сетях:

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что правоохранительные органы установили личности бандитов, напавших на церковь в Грозном.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter написал, что в ходе работ по благоустройству столицы была найдена уникальная створка иконки-мощевика в Лучниковом переулке.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook написал, что Крымский мост — это символ единства и свободы. "Мост - это символ нашего единства и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно", - отметил глава республики.

Также СМИ цитировали записи:

Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что в ходе ПМЭФ были подписаны два соглашения о сотрудничестве Московской области и компании "Газпром нефть".

Александр Бречалов в Twitter сообщил, что мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию.

Сергей Морозов в Instagram сообщил, что кузнецы из разных городов России и Белоруссии прислали в Ульяновск более 100 кованых вишен для дерева из металла в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Ранее сообщалось, что ульяновская гильдия кузнецов создает дерево из железа высотой около пяти метров, вишни для которого могут прислать мастера из любой точки мира.

Сергей Цивилев в "ВКонтакте" написал, что 15 мая в Кемерово приступили к демонтажу торгового центра "Зимняя вишня".

Дмитрий Азаров в Twitter заявил, что решение суда по реконструкции внешнего облика фонтана 30-летия Победы – это "торжество справедливости".

Рустам Минниханов в Instagram поздравил жителей Татарстана с праздником Весны и Труда.

Артур Парфенчиков в «ВКонтакте» прокомментировал пожар в историческом здании бывшей больницы диаконис в городе Сортавала.

Рашид Темрезов в Instagram заявил, что новое правительство России сохранит последовательность и стабильность в развитии страны.

Евгений Куйвашев в Instagram заявил, что Свердловская область планирует расширить санитарный авиапарк с двух вертолетов Ми-2 до пяти.

Шолбан Кара-оол написал в Facebook, что на шахте в Тандинском районе Тувы обнаружено тело начальника участка, который пропал после обрушения горной породы.

Андрей Клычков в Facebook рассказал о своем визите в Пензенскую область.

Юнус-Бек Евкуров в "ВКонтакте" выразил соболезнования жителям Чечни и Рамзану Кадырову в связи с нападением на церковь в Грозном.

Дмитрий Миронов в Facebook заявил, что мост через Которосль в Ярославле планируют достроить до конца июня.

Владимир Владимиров в Instagram объявил конкурс на лучшее название нового Ледового дворца, который строят в Ставрополе.

Мурат Кумпилов в Instagram написал, что он глубоко потрясен известием об убийстве матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.

Антон Алиханов опубликовал в Instagram снимки рабочей проверки поющего фонтана в Калининграде.

Вениамин Кондратьев в Twitter поздравил жителей Краснодарского края с Днем Победы.