«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2018 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные аккаунты в социальных сетях. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость записей в аккаунтах губернаторов в СМИ. Период исследования: май 2018 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
425,7
|
2
|
-1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
415,3
|
3
|
0
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
145,2
|
4
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
57,1
|
5
|
new
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
49,9
|
6
|
+2
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
48,4
|
7
|
new
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
45,3
|
8
|
new
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
30,3
|
9
|
+3
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
27,7
|
10
|
-1
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
27,6
|
11
|
+2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
27,3
|
12
|
-6
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
26,5
|
13
|
+6
|
КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|
Тыва
|
23,4
|
14
|
new
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
16,8
|
15
|
new
|
ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич
|
Ингушетия
|
16,7
|
16
|
-9
|
МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|
Ярославская обл.
|
14,1
|
17
|
new
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
12,3
|
18
|
new
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
11,7
|
19
|
new
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
11,4
|
20
|
-5
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
10,8
Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).
СМИ цитировали записи в социальных сетях:
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что правоохранительные органы установили личности бандитов, напавших на церковь в Грозном.
Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter написал, что в ходе работ по благоустройству столицы была найдена уникальная створка иконки-мощевика в Лучниковом переулке.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook написал, что Крымский мост — это символ единства и свободы. "Мост - это символ нашего единства и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно", - отметил глава республики.
Также СМИ цитировали записи:
Андрей Воробьев в Instagram сообщил, что в ходе ПМЭФ были подписаны два соглашения о сотрудничестве Московской области и компании "Газпром нефть".
Александр Бречалов в Twitter сообщил, что мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию.
Сергей Морозов в Instagram сообщил, что кузнецы из разных городов России и Белоруссии прислали в Ульяновск более 100 кованых вишен для дерева из металла в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Ранее сообщалось, что ульяновская гильдия кузнецов создает дерево из железа высотой около пяти метров, вишни для которого могут прислать мастера из любой точки мира.
Сергей Цивилев в "ВКонтакте" написал, что 15 мая в Кемерово приступили к демонтажу торгового центра "Зимняя вишня".
Дмитрий Азаров в Twitter заявил, что решение суда по реконструкции внешнего облика фонтана 30-летия Победы – это "торжество справедливости".
Рустам Минниханов в Instagram поздравил жителей Татарстана с праздником Весны и Труда.
Артур Парфенчиков в «ВКонтакте» прокомментировал пожар в историческом здании бывшей больницы диаконис в городе Сортавала.
Рашид Темрезов в Instagram заявил, что новое правительство России сохранит последовательность и стабильность в развитии страны.
Евгений Куйвашев в Instagram заявил, что Свердловская область планирует расширить санитарный авиапарк с двух вертолетов Ми-2 до пяти.
Шолбан Кара-оол написал в Facebook, что на шахте в Тандинском районе Тувы обнаружено тело начальника участка, который пропал после обрушения горной породы.
Андрей Клычков в Facebook рассказал о своем визите в Пензенскую область.
Юнус-Бек Евкуров в "ВКонтакте" выразил соболезнования жителям Чечни и Рамзану Кадырову в связи с нападением на церковь в Грозном.
Дмитрий Миронов в Facebook заявил, что мост через Которосль в Ярославле планируют достроить до конца июня.
Владимир Владимиров в Instagram объявил конкурс на лучшее название нового Ледового дворца, который строят в Ставрополе.
Мурат Кумпилов в Instagram написал, что он глубоко потрясен известием об убийстве матери бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака.
Антон Алиханов опубликовал в Instagram снимки рабочей проверки поющего фонтана в Калининграде.
Вениамин Кондратьев в Twitter поздравил жителей Краснодарского края с Днем Победы.