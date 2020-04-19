Сведения почти 420 тыс . кубанцев включены в «Дорогу памяти»

/Великая Победа/

В Краснодарском крае в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» собраны архивные данные на 419 803 фронтовика, потомки которых живут в Краснодарском крае.

Сбор писем и фотографий из личных архивов для их копирования и перевода в электронную базу осуществляется сотрудниками районных военных комиссариатов, музеев, библиотек, социальных учреждений, а также военнослужащими соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).

С территории Краснодарского края на фронт с 1941 по 1945 год было призвано 369 251 человек.

Всего на территории Юга России создано 223 пункта приема и оцифровки материалов. Собрано данных на 1 662 315 человек, а призвано на фронт в годы войны из 15 субъектов было 1 461 026 человек.

Проект «Дорога памяти» реализуется в рамках утвержденного Президентом России перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи о более 33 миллионов человек.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Министерства обороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора.

Источник: https://function.mil.ru/