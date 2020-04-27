Сотрудники следственного управления СК России по Краснодарскому краю облагородили памятное место захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны

/Великая Победа/

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне следователи Новокубанского межрайонного следственного отдела СКР по краю провели мероприятия в городе Новокубанске по благоустройству стелы - места захоронения погибших разведчиков в годы Великой Отечественной войны.

Братская могила десяти разведчиков, погибших в январе 1943 года при освобождении Новокубанского района от немецко-фашистских захватчиков, располагается на улице Паромной в городе Новокубанске. Здесь покоится отряд разведчиков РККА. Бойцы за десять дней до освобождения Новокубанска, переправившись по льду через реку Кубань вели разведку в тылу врага. Однако, зайдя в поселок Пригородный попали в устроенную фашистами засаду. Между разведчиками и гитлеровцами завязался бой, красноармейцы дрались до последнего патрона, оставшиеся бойцы подорвали себя и фашистов гранатами. Через несколько дней после боя местные жители перевезли тела разведчиков без документов и знаков отличий на улицу Паромную и похоронили в братской могиле. Со временем на этом месте в память о подвиге разведчиков была установлена стела.

Представители следственного управления по краю привели в порядок братскую могилу советских воинов и почтили память погибших в боях с фашистскими захватчиками минутой молчания.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/