/Великая Победа/
Людмила Павловна Миленина - участник онлайн-конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим»
Волонтёры, новороссийские литераторы, а также юные друзья исторического клуба «ИСТОКИ» продолжают принимать активное участие в онлайн-конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим».
30 апреля в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм был опубликован ролик-чтение произведения Людмилы Павловны Милениной «День Победы».
Отметим, что Людмила Павловна настоящий активист библиотеки Баллиона и всегда с радостью поддерживает все инициативы.
Видеоролик-чтение за несколько часов собрал около сотни просмотров и достаточное количество «лайков».
Источник: ЦГБ им. Баллиона
Категория: Новости / Великая Победа