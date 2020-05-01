Людмила Павловна Миленина - участник онлайн-конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим»

/Великая Победа/

Волонтёры, новороссийские литераторы, а также юные друзья исторического клуба «ИСТОКИ» продолжают принимать активное участие в онлайн-конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим».

30 апреля в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм был опубликован ролик-чтение произведения Людмилы Павловны Милениной «День Победы».

Отметим, что Людмила Павловна настоящий активист библиотеки Баллиона и всегда с радостью поддерживает все инициативы.

Видеоролик-чтение за несколько часов собрал около сотни просмотров и достаточное количество «лайков».

Источник: ЦГБ им. Баллиона