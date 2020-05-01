"Окно Победы"

/Великая Победа/

С 1 по 9 мая начинается удивительная акция "Окна Победы", которая позволит объединить людей в великий для нас день.

Не смотря на то, что мы не сможем выйти вместе на улицу, не сможем увидеть праздничное оформление города, но нам под силу создать атмосферу праздника самостоятельно. Искренние, творческие "Окна Победы" объединят улицу, город и всю страну.

К акции может присоединиться любой желающий и поучаствовать в создании традиции украшать окна ко Дню Победы! Люди по всей стране будут украшать окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. Узнаваемые фигуры памятников и фотографии, посвященные Великой Отечественной войне, на окнах домов, - станут благодарностью всем, кто сделал возможным наше мирное настоящее.

Украсить окна можно с помощью красок, вырезанных трафаретов из бумаги, выложенных стикерами картин или любым другим образом – все зависит от вашей фантазии.

Фото украшенных символами Победы окон или входной группы со словами благодарности выкладывайте в соцсети с хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ !

Источник: специалист управления культуры г. Новороссийска