Минобороны рассекретило документы к 75-летию взятия Берлина

/Великая Победа/

Минобороны России к 75-летию взятия Берлина рассекретило ряд архивных документов.

В специальном мультимедийном разделе на сайте ведомства размещены копии боевых донесений, приказов и наградных листов, по которым можно судить о том, ценой каких усилий была взята столица Третьего рейха. Кроме того, опубликованы справки о выдаче продуктов питания жителям Берлина, распоряжения об охране культурных ценностей и постановления об оказании медицинской помощи военнопленным.

Министерство обороны России к 75-й годовщине взятия Берлина открыло на своём сайте новый мультимедийный раздел «Финальный аккорд Великой войны», в котором опубликованы рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива ведомства. В частности, речь идёт о боевых донесениях и приказах, выписках из журналов боевых действий, справках об оказании медицинской и продовольственной помощи жителям Германии.

Источник: https://russian.rt.com/science/article/742483-dokumenty-75-let-vzyatie-berlin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews