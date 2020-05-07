Командование 4 армии поздравило ветерана с днём Победы и днем рождения миниконцертом возле дома

/Великая Победа/

Командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Гостев побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Горбачевой Елены Наумовны, проживающей в Ростове-на-Дону.

Представители командования 4 армии ВВС и ПВО поздравили ветерана с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне и с 95-летием со дня рождения, пожелали ей крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили цветы и памятные подарки.

Артисты концертного ансамбля «Успех» окружного дома офицеров ЮВО выступили с творческой программой во дворе дома, где проживает Елена Наумовна. В репертуар ансамбля вошли: «Хотят ли русские войны», «Цветы Победы», «Вальс Победы», «Катюша», «Смуглянка», «День Победы». Девушки из состава творческого коллектива исполняли песни в ситцевых платьях фасона 40-х годов, а юноши выступали в солдатских гимнастерках.

В свою очередь, Елена Наумовна в беседе с военнослужащими поделились воспоминаниями о своих фронтовых буднях и рассказала о нелёгком труде медицинского работника в годы войны.

Горбачева Елена Наумовна с декабря 1941 года принимала участие в боевых действиях в составе 304-го стрелкового полка 9-ой пластунской стрелковой дивизии 60 армии. В составе 1-ого Украинского фронта освобождала Курскую, Киевскую, Житомирскую области, западную Украину, Польшу, Чехословакию.

Имеет награды: Орден Отечественной войны II степени, Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу над Германией», медаль «За освобождения Праги».

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. участников Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области более 1,3 тыс. фронтовиков.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа