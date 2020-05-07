По улицам Ставрополя 9 мая проедут военные автомобили под музыку военных лет

/Великая Победа/

Военнослужащие соединения связи 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на грузовых автомобилях совершат марш по улицам Ставрополя под песни военных лет.

По главным улицам города проедут грузовые автомобили КамАЗ, в которых будут находиться военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны с пулеметами и винтовками в руках и Знаменем Победы.

Колонна техники будет двигаться под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

В честь Дня Победы также над городом состоится демонстрационный пролет военной авиации ЮВО и вечерний салют.

Источник: https://function.mil.ru/