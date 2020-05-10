/Великая Победа/

В Армении военнослужащие проехали по улицам на военных автомобилях с музыкой и песнями военных лет

Военнослужащие российской военной базы  Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, совершили марш на грузовых автомобилях по улицам Еревана и Гюмри под песни военных лет в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие проехали в грузовых автомобилях КамАЗ и Урал в форме времен Великой Отечественной войны с винтовками в руках, Знаменем Победы и флагом Российской Федерации.

Колонны техники совершили марш под музыкальное сопровождение военных песен «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы», «Вот солдаты идут» и другие.

Также военнослужащие поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, приняли участие в возложении венков и цветов Вечному огню на мемориальных комплексах «Мать Армения» в городах Ереван и Гюмри, могилах и памятниках, погибшим в годы войны.

В честь Дня Победы также в небе Еревана и Гюмри состоялись демонстрационные пролеты авиации ЮВО.

Все мероприятия проводились в строгом соблюдении эпидемиологических мер.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Великая Победа

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