45 самолетов и вертолетов объединения приняли участие в генеральной репетиции Парада в Ростове-на-Дону

/Великая Победа/

45 самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону приняли участие в генеральной репетиции военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной воейне.

В ходе тренировочного полета экипажи боевых и транспортных самолетов и вертолетов пролетели на центральной площадью донской столицы в составе групп, звеньев и пар на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Полеты авиации выполнялись со скоростью от 100 до 180 км/ч с интервалом в 50 м между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации выполняли полет на высоте 250-300 м со скоростью около 600 км/ч, военно-транспортная – на высоте 300 м со скоростью 500-600 км/ч.

Экипажи составлены только из специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа