Общероссийская минута молчания. 79 лет назад началась самая страшная и кровопролитная война

/Великая Победа/

На Площади Героев Новороссийска 22 июня почтили минутой молчания всех воинов, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны.

3 года 10 месяцев и 18 дней длилась война, которая коснулась каждую семью, каждый дом и город, унесшая жизни миллионов молодых ребят.

Традиционно в этот день глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский вместе с представителями общественности города и военнослужащими возложили цветы к Мемориальной стене «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска».

Ровно в 12:00 в каждом уголке страны, в каждом городе и отдаленной деревне смолкли радиостанции и телеканалы, чтобы каждый житель России смог стать участником Общероссийской минуты молчания.

В год памяти и славы никакие обстоятельства не смогут сломить дух русского народа. По всей стране прошли патриотические акции. И для города-героя Новороссийска этот день тоже особый.

Новороссийск помнит всех героев, известных и безымянных, и гордится подвигом солдат, ценой своей жизни сохранивших мир для будущих поколений.

Источник: https://www.admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-22062020173551-70050/