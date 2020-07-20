Организатор "Бессмертного полка" оценил перенос акции

/Великая Победа/

Перенос "Бессмертного полка" на 2021 год ничего не меняет, рассказал радио Sputnik сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков. По его словам, в "фундаментальном смысле" акция состоялась.

Акция памяти участников Второй мировой войны "Бессмертный полк" пройдет в 2021 году. Такое решение приняли организаторы, и его уже поддержал Владимир Путин. Президент России заявил, что врачи не рекомендовали устраивать акцию сейчас из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Традиционное шествие с портретами участников войны изначально должно было пройти 9 мая. Из-за пандемии коронавируса "Бессмертный полк" перенесли на 26 июля, но и в этот день акция не пройдет.

Для организаторов шествия такая череда переносов не стала проблемой. Сергей Лапенков заявил в интервью радио Sputnik, что в "фундаментальном смысле" акция состоялась и в этом году.

"Смысл "Бессмертного полка" не замыкается на прохождение колонны. Смысл не в глаголе "шагать", а в глаголах "любить", "помнить", "хранить" и "знать". Это история личной памяти. Форм у нее может быть много. В этом году было онлайн-шествие и сотни тысяч записали истории своих ветеранов у нас на сайте. В фундаментальном плане "Бессмертный полк" был, и День Победы был. 9 мая в России не было ни одной семьи, которая не вспоминала ветеранов", - рассказал один из организаторов акции.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/