Военный комиссар Волгоградской области поздравил ветеранов Великой Отечественной войны со столетием

/Великая Победа/

Военный комиссар Волгоградской области Южного военного округа (ЮВО) полковник Андрей Летунов поздравил со столетним юбилеем ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла Тихомирову Людмилу Львовну и Заморову Любовь Васильевну в Волгограде.

Юбилярам вручили поздравительные адреса, цветы, памятные подарки. «Вы принадлежите поколению, которому выпало мужественно сражаться за нашу страну и на своих плечах вынести тяготы и лишения военного времени. Те испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно вынести только людям смелым и сильным духом. Благодаря вам сегодня мы можем достойно жить и работать. Счастья, тепла и заботы родных и близких, мирного неба и бодрости духа», – сказал полковник, поздравляя ветеранов.

Тихомирова Людмила Львовна, 20 августа 1920 года рождения, уроженка с. Муравьева Городищенского района Орловской области. Ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла). Жена подполковника Тихомирова Сергея Викторовича, старшего врача авиационного полка.

Во время Великой Отечественной войны работала в штабе 87 района Авиабазирования Дальневосточного военного округа.

После войны разделила с мужем тяготы военной службы, проживая в Забайкальском крае, на о. Сахалин, на Северном Кавказе. Муж закончил службу в Ставрополе, после его смерти Людмила Львовна переехала в Волгоград, к детям. Является пенсионером Министерства обороны.

Заморова Любовь Васильевна, 19 августа 1920 года рождения, уроженка г. Спасск-Дальний, приморского края, ветеран Великой Отечественной войны (труженик тыла).

В период Великой Отечественной войны с 15 февраля 1940 года по 28 ноября 1941 года работала в финансовом органе Спасского авиационного гарнизона в финансовой службе и до сентября 1946 года в Спасской КЭЧ Приморского края.

С 1946 года проживала вместе с мужем – авиационным техником – по местам его службы. После выхода в отставку мужа переехала жить в Волгоград.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm