Жители Ростова-на-Дону отметили 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков чтением стихов и возложением цветов

/Великая Победа/

У мемориального комплекса «Самбекские высоты» участники акции прочитали военные стихи Константина Симонова, Юлии Друниной и других советских авторов, а в конце мероприятия возложили цветы к Вечному огню.

«Мы будем помнить тех, кто сражался с фашистами на фронте, и тех, кто работал тылу. Всех тех, кто вынес ад войны, не сдался и победил. Тех, кто был убит, но обрел бессмертие в нашей памяти. Мы ничего не забыли!» — заявили организаторы акции.

Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны был дважды оккупирован фашистами. Во время первой оккупации (ноябрь 1941 года) нацисты умертвили более тысячи человек. Эта трагедия вошла в историю города как «кровавая неделя».

Вторая оккупация Ростова-на-Дону продлилась с 24 июля 1942 по 14 февраля 1943 года. Более 40 тысяч человек были убиты, около 53 тысяч — угнаны в Германию на принудительные работы. Город был окончательно освобожден подразделениями Красной армии 14 февраля 1943 года.

Тяжелые бои за Ростовскую область на рубеже реки Миус продолжались до конца августа 1943 года, когда были освобождены город Таганрог, Федоровский и Анастасиевский районы.

В честь советских воинов-освободителей, сражавшихся на Миус-фронте в 1943 году, установлен народный военно-исторический мемориальный комплекс Самбекские высоты. Он расположен в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от села Самбек.