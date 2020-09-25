Найдена замена куриным яйцам

/Вкусное утро/

Какие продукты могут заменить яйца при выпекании пирогов без потерь для их качества и вкуса, рассказала в интервью радио Sputnik кулинар, фуд-фотограф Алия Самохина.

Яйца в тесте "склеивают" все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. Однако бывают различные причины для исключения яиц из рациона: аллергия, диета, вегетарианство, соблюдение поста. Яиц может просто не оказаться в холодильнике в нужный момент, что особенно неприятно, если хозяйка затеяла печь пироги перед самым приходом гостей.

Между тем, есть способы заменить яйца при приготовлении выпечки, рассказала в интервью радио Sputnik автор кулинарных книг, фуд-фотограф Алия Самохина. Например, можно использовать "льняное яйцо".

"Одна столовая цельная ложка молотого льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают теплой или горячей водой в соотношении 1:3, все перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто. Вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лен и может везде его почувствовать", – пояснила Алия Самохина.

Также, по ее словам, в выпечке не будет чувствоваться яблочное пюре.

"Одному яйцу эквивалентны 50 граммов яблочного пюре. Оно не чувствуется в выпечке, в отличие от бананового. Банан по-любому сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Еще можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхлитель, добавлять меньше жидкости, это тоже дает свой результат", – рекомендовала Алия Самохина.

Еще одна возможная замена – ореховые пасты.

"Урбеч, паста из кешью, арахисовые, миндальные пасты дают уплотняющий результат, с ними можно готовить без яйца. Правда, ореховая паста увеличит калорийность конечного блюда, поэтому можно обойтись пюре и "льняным яйцом", или смиксовать их", – рекомендует Алия Самохина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/