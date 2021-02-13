Экзотика для солнечного утра

/Вкусное утро/

Домашний завтрак может выглядеть как авторский сет шефа этнического ресторана. И вы потратите на его приготовление минимум времени.

Апельсиновый сок, тонкие хрустящие полоски жареного бекона и обжаренные половинки бананов с моцареллой, слегка политые карамелью или кленовым сиропом. Такой завтрак обязательно напомнит вам о летнем отпуске, проведенном в одной из экзотических стран, если на стол поставить прозрачную пиалу с разноцветными ракушками.