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Экзотика для солнечного утра

Домашний завтрак может выглядеть как авторский сет шефа этнического ресторана. И вы потратите на его приготовление минимум времени.

Апельсиновый сок, тонкие хрустящие полоски жареного бекона и обжаренные половинки бананов с моцареллой, слегка политые карамелью или кленовым сиропом. Такой завтрак обязательно напомнит вам о летнем отпуске, проведенном в одной из экзотических стран, если на стол поставить прозрачную пиалу с разноцветными ракушками.

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Категория: Новости / Вкусное утро

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