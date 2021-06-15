Какие части курицы лучше не употреблять в пищу

/Вкусное утро/

Как правильно выбрать, приготовить и съесть курицу, рассказал в интервью шеф-повар Сергей Синицын.

Блюда из курицы очень популярны.

Однако не все знают, что некоторые части этой птицы в пищу лучше не использовать, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, шеф-повар, кулинарный блогер Сергей Синицын.

Самая опасная часть курицы – ее внутренние органы, пояснил он в интервью радио Sputnik.

"Если в курицу попадают какие-то паразиты или ее пичкают какими-нибудь химикатами, в первую очередь страдают внутренние органы. Как правило это потроха, они самые опасные. А самым безопасным будет белое мясо грудки", – сказал Сергей Синицын.

По его словам, чтобы очистить мясо от нежелательных веществ, нужно прибегать к максимальной термической обработке. Лучше всего варить, причем в двух водах.

"Курицу нужно как минимум два раза варить: первый раз – несколько минут и слить бульон, дальше варить достаточно долго, так она будет максимально безопасна для употребления в пищу. Жарить курицу, запекать ее, тушить или томить – это индивидуально на усмотрение каждого человека, но предварительно курицу советую подварить, чтобы не тревожиться про паразитов и про целую кучу антибиотиков", – уточнил Сергей Синицын.

Шеф-повар также дал совет, на что обращать внимание при выборе курицы. Он отметил, что лучше отдать предпочтение фермерским продуктам, хотя они могут выглядеть не так привлекательно, как у некоторых недобросовестных производителей.

"Некоторые производители проделывают манипуляции с продуктами, вводят растворы, замачивают, чтобы птица стала больше. Человек видит на прилавке достаточно плотную, жирную, сочную тушку, а на самом деле ничего хорошего в этом нет. И наоборот: люди не привыкли видеть курицу фермерскую, которая может быть более худая или не такая белая, но гораздо полезнее. Безусловно, выбирая, нужно смотреть, чтобы на коже не было каких-то проколов, проверить, чтобы не было запаха аммиака или каких-нибудь химикатов", – сказал Сергей Синицын.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/