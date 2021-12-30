Диетолог назвала новогодние блюда, от которых лучше отказаться

/Вкусное утро/

Многие праздничные блюда вредны для здоровья. Простой способ сделать новогоднее меню более полезным предложила в интервью кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.

Встреча Нового года в кругу семьи и друзей – это не только "праздник живота", но и испытание организма на прочность из-за большого количества вредной еды, считает кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Ведь салаты, мясные нарезки, красная икра и многие другие блюда, которые мы привыкли видеть на столе в новогоднюю ночь, содержат слишком много соли. Опасные для здоровья угощения лучше "убрать со стола" или уменьшить их количество, отметила диетолог в интервью радио Sputnik.

"На новогоднем столе россиян очень много колбас, мясных нарезок и икры. Эти продукты содержат большое количество соли. Она, в свою очередь, задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки", – предупредила врач.

Сделать праздничное застолье более полезным можно, если добавить в меню больше овощей и зелени, продолжила она.

"На новогоднем столе должно быть больше свежих овощей, различных трав, листьев салата и зеленых приправ вроде укропа, петрушки и так далее. Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно. При этом, если вы съедите большое количество овощей, то и аппетит немного снизится, и вы захотите съесть меньше неполезных продуктов", – заключила Ирина Бережная.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/