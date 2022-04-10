"Три косяка"

/Вкусное утро/

Диетолог рассказала, как выбрать безопасную еду в фудтраке.

С наступлением теплой погоды на улицы российских городов начинают выезжать фудтраки. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью дала совет, как покупать еду в таких торговых точках, не рискуя отравиться.

Фудтраками называют автомобильные прицепы или фургоны, в которых готовят и продают еду. Ассортимент блюд в таких ресторанах на колесах достаточно широк. Но важно помнить, что не в каждом фудтраке продают безопасную для здоровья еду, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Самый большой "косяк" фудтраков, который приводит к кишечным инфекциям, – это проблемы с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима сотрудниками. То есть там могут работать повара с грязными руками. Или больные люди, например, с гнойничковыми заболеваниями рук. Такие люди не имеют права готовить (пищу, – ред.). Второй "косяк" – это качество продуктов. Третий – это товарное соседство (когда рядом лежат продукты, которые нельзя хранить вместе, – ред.)", – рассказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Безопасны только те рестораны на колесах, где не допускают подобных нарушений. Однако покупатель не всегда может обнаружить "косяки", поэтому диетолог предлагает выбирать в фудтраках только самые простые блюда.

"С точки зрения эпидемиологической безопасности, еда из фудтрака должна проходить минимальное количество этапов кулинарной обработки. То есть условный хот-дог будет лучшим вариантом, потому что в нем только сосиска из упаковки и хлеб. Или, например, фудтрак с венскими вафлями можно назвать безопасным, потому что там только жарят тесто и кладут топпинг с посыпкой", – объяснила Нурия Дианова.

Если у вас все-таки возникнет желание приобрести в фудтраке какое-либо сложное блюдо, то лучше сначала понаблюдать за поведением поваров и реакцией других покупателей на готовые продукты, полагает диетолог. Если ничего подозрительного не заметите, то можно брать, заключила она.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/